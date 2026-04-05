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Autounfall mit Kindern

Schauspielerin Tori Spelling liegt im Krankenhaus

Society International
05.04.2026 10:55
US-Schauspielerin Tori Spelling (52)
US-Schauspielerin Tori Spelling (52)(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Schauspielerin Tori Spelling (52) liegt derzeit gemeinsam mit ihren vier Kindern in einem Krankenhaus. Die Familie hatte einen schweren Autounfall. Ein anderer Fahrer raste bei Rotlicht mit hoher Geschwindigkeit in Spellings Fahrzeug.

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Mit Spelling im Auto saßen ihre Kinder Stella (17), Hattie (14), Finn (13) und Beau (9). Zudem seien noch drei Freunde der Kinder an Bord gewesen, wie das US-Nachrichtenportal TMZ berichtete. Demnach ereignete sich der Unfall bereits am Donnerstagabend im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Polizei und Rettung seien schnell vor Ort gewesen.

Die Schauspielerin, die unter anderem aus „Beverly Hills“ bekannt ist, und ihre Kinder erlitten ersten Informationen zufolge leichte Verletzungen, darunter Prellungen und Schnittwunden. Möglich seien aber auch Gehirnerschütterungen, hieß es. Eine Aufnahme des US-Mediums zeigt, wie Spelling mit einer Einsatzkraft spricht und eines ihrer Kinder medizinisch versorgt wird.

Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Unfall:

Der Mann, der den Unfall verursacht hat, soll bisher nicht festgenommen worden sein. In den Kommentaren unter dem Beitrag wünschten die Leserinnen und Leser Spelling und ihren Kindern gute Besserung. Ihr Erlebnis sei „gruselig“, hieß es.

Tori Spelling hat insgesamt fünf Kinder: zusätzlich zu Stella, Hattie, Finn und Beau noch Liam (19). 2023 trennte sie sich von Dean McDermott (59), dem Vater ihrer Nachkommen. Seither sorgt sie mit ihrem Privatleben immer wieder für Schlagzeilen.

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Spelling wurde als Donna Martin in der Serie „Beverly Hills, 90210“ bekannt, die sie von 1990 bis 2000 spielte. Die US-Amerikanerin hatte außerdem Rollen in „Malibu Beach“, „Scream 2“ und vielen anderen Serien und Filmen. Zudem war sie als Synchronsprecherin tätig, zum Beispiel für „Family Guy“ und „American Dad“.

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