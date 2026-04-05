Schauspielerin Tori Spelling liegt im Krankenhaus

Die Schauspielerin, die unter anderem aus „Beverly Hills“ bekannt ist, und ihre Kinder erlitten ersten Informationen zufolge leichte Verletzungen, darunter Prellungen und Schnittwunden. Möglich seien aber auch Gehirnerschütterungen, hieß es. Eine Aufnahme des US-Mediums zeigt, wie Spelling mit einer Einsatzkraft spricht und eines ihrer Kinder medizinisch versorgt wird.



Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Unfall: