Unfall, weil sich Handbremse von selbst aktivierte

Lenker eingeklemmt

Die Beifahrerin konnte sich aus dem Fahrzeug befreien. Der 84-Jährige wurde eingeklemmt und konnte durch die einschreitenden Feuerwehren befreit werden. Beide wurden mit Verletzungen leichten Grades von der Rettung ins Krankenhaus Wels verbracht. Der 33-Jährige blieb unverletzt. Nach der Vollbremsung befragt, gab der 84-Jährige an, die elektrische Handbremse habe sich während der Fahrt plötzlich automatisch aktiviert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.