Auto bei schwerem Unfall mit Lkw völlig zerfetzt

Bilder, die Schlimmes erahnen lassen. Am Karfreitag war auf der L531 Schartener Straße – die Fahrbahnmitte ist zugleich die Gemeindegrenze zwischen Fraham und Scharten (OÖ) – ein Pkw seitlich mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert. Das Auto wurde völlig zerstört.
Ein 42-Jähriger aus Eferding lenkte am Freitag gegen 11.45 Uhr seinen Oldtimer – einen Ford Orion – auf der L531 von Scharten kommend Richtung Fraham. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 42-Jährige im Bereich Steinberg in einer leichten Rechtskurve über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit einem 37-Jährigen aus Hinzenbach, der mit seinem Lkw in die entgegengesetzte Richtung fuhr.
Lkw versuchte auszuweichen
Der Lastwagenfahrer versuchte noch am Straßenbankett auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw um 180 Grad gedreht und kam mit der Front Richtung Scharten am rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der 42-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Fahrzeug geschnitten werden.
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 42-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels eingeliefert.
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