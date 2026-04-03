Auto bei schwerem Unfall mit Lkw völlig zerfetzt

Lkw versuchte auszuweichen

Der Lastwagenfahrer versuchte noch am Straßenbankett auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw um 180 Grad gedreht und kam mit der Front Richtung Scharten am rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der 42-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Fahrzeug geschnitten werden.