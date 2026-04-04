Salzburgs Frauen ziehen erstmals ins Cupfinale ein

Salzburgs Frauen kämpfen um den Cuptitel! Die Bullen zogen nach einem 2:0 gegen den LASK ins Finale ein. Dabei hatten sie vor heimischem Publikum durchaus Glück. Im Finale geht es gegen Austria Wien.
„Finale, oh, oh.“ Das sangen die Fans am Karsamstag in der Akademie Liefering. Salzburgs Frauen stehen nämlich erstmals im Endspiel des ÖFB Frauen Cups und kämpfen um den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Die Salzburgerinnen bogen im Halbfinale den LASK knapp mit 2:0. Kapitänin Lucia Orkic brachte Salzburg per Elfmeter in Führung, Emelie Kobler machte in der Nachspielzeit nach einer Ecke den Deckel drauf. „Wahnsinn“, jubelte Greta Spinn.
Die Salzburgerinnen brauchten etwa eine halbe Stunde, bis sie ins Spiel fanden. Davor war der LASK spielbestimmend, reagierte Salzburg nur. Wirkliche Topchancen waren bis zu diesem Zeitpunkt aber auf beiden Seiten Mangelware. Danach kam es vor den Augen der noch verletzten Bayern-Spielerin Sarah Zadrazil zum negativen Höhepunkt: Julia Grünwald konnte verletzungsbedingt nicht mehr weiterspielen, für sie kam Valentina Lutz in die Partie. Torlos ging es in die Kabine. „Die erste Hälfte war ganz okay, aber wir waren nicht so richtig drinnen“, analysierte Trainer Dusan Pavlovic.
Nationalteamspielerin brachte Schwung
In der zweiten Hälfte fand das Heimteam besser ins Spiel, zwingend wurde es aber auch nicht. Die Einwechslung der 14-fachen ÖFB-Nationalteamspielerin Katja Wienerroither nach rund einer Stunde tat Salzburg gut. Greta Spinn tankte sich nach 63 Minuten gut durch, der letzte Ball ging dann aber an Frau und Tor vorbei.
Nach rund 70 Minuten wurden die Salzburgerinnen, die in der Bundesliga auch den Einzug in die Meisterrunde schafften, für ihre Bemühungen belohnt. Katja Wienerroither wurde im Strafraum sehr leicht gefoult, Kapitänin Lucia Orkic verwandelte souverän zur 1:0-Führung (71.). Beim leichtfertigen Pfiff hatten die Damen von Betreuer Pavlovic durchaus Glück, insgesamt ging die Führung in Ordnung. „Es war für mich eine Frage der Zeit, wann und wie wir sie brechen“, betonte der Coach. In der Nachspielzeit machte Emelie Kobler nach einem Eckball den Deckel drauf. Im Finale geht es am 14. Mai (14.30) gegen Austria Wien, das Sturm 2:0 bezwungen hat. Die Veilchen haben national in dieser Saison noch keine Niederlage kassiert . . .
ÖFB Frauen Cup, Halbfinale: Red Bull Salzburg – LASK 2:0 (0:0). Tore: Orkic (71., Elfmeter), Kobler (93.). – FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Fischer; Gierzinger, Hamzic, Schirmbrand, L. Spinn; G. Spinn, Orkic (83. D‘Angelo), Grünwald (37. Lutz), Illinger (61. Wienerroither); Crnoja, Kobler. – Akademie Liefering, 413, Hirtl.
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