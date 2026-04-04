Salzburgs Frauen ziehen erstmals ins Cupfinale ein

Nach rund 70 Minuten wurden die Salzburgerinnen, die in der Bundesliga auch den Einzug in die Meisterrunde schafften, für ihre Bemühungen belohnt. Katja Wienerroither wurde im Strafraum sehr leicht gefoult, Kapitänin Lucia Orkic verwandelte souverän zur 1:0-Führung (71.). Beim leichtfertigen Pfiff hatten die Damen von Betreuer Pavlovic durchaus Glück, insgesamt ging die Führung in Ordnung. „Es war für mich eine Frage der Zeit, wann und wie wir sie brechen“, betonte der Coach. In der Nachspielzeit machte Emelie Kobler nach einem Eckball den Deckel drauf. Im Finale geht es am 14. Mai (14.30) gegen Austria Wien, das Sturm 2:0 bezwungen hat. Die Veilchen haben national in dieser Saison noch keine Niederlage kassiert . . .