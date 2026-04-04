Rang eins verteidigt, Torsperre gebrochen

Am Schlusstag der 19. Salzburger Liga-Runde krallte sich Grödig mit einem 5:1 bei Schlusslicht Hallwang Platz eins von Hallein zurück. Derweil kassierte Straßwalchen erstmals heuer ein Gegentor, gab in Thalgau ein 2:0 noch aus der Hand.
Zwar lief es für den Tabellenführer vom Untersberg nicht mehr ganz so einfach wie beim Hinspiel-7:0. Am Ende musste sich Hallwang trotzdem mit 1:5 geschlagen geben. „Es hat etwas der Nachdruck gefehlt“, bekrittelte Trainer Arsim Deliu dennoch. Derweil fand Hallwang-Gegenstück Paul Zeyringer: „Sie sind schon richtig gut. Da brauchst du einen perfekten Tag, um was mitzunehmen.“ Immerhin: Bruder Jonathan gelang das Ehrentor, als er Keeper Grabovica nach einem weiten Ball aus der Distanz überhob.
Leidenszeit mit Doppelpack beendet
Derweil kassierte Straßwalchen, das Teil des Verfolgerpulks ist, in Thalgau erstmals unter Trainer Markus Scharrer Gegentore. Seine Crew lag zur Pause 2:0 vorne und auf Siegkurs. „Wenn wir 4:0 führen, kann sich keiner beschweren“, urteilte Sportchef Markus Chudoba im Nachgang. Es blieb aber spannend, weil sich Thalgau-Langzeitausfall Fabian Schweiger per Doppelpack profilierte. Im direkten Gegenzug stellte Kriechbaum per Grätsche auf 2:3, doch ein Radovanovic-Kopfball rettete den Heimischen das Remis. Danach hatten beide Seiten den Matchball auf dem Fuß, traf Gästemann Matthias Chudoba die Stange. „Am Ende kann man mit dem Remis zufrieden sein“, fand der im Sommer scheidende Thalgau-Trainer Alexander Pilaj. Nachsatz: „Für Schweiger freut es mich besonders nach so einer langen Leidenszeit.“
Wie schon im Hinspiel mühte sich der SAK zu einem Sieg gegen Anthering. Diesmal verhinderten nur Keeper Zach und Aluminium einen Sieg der Flachgauer. Im Finish gelang schließlich Bartu Ötztürk per Elfer-Chip in die Mitte das Tor des Tages. „Kein gutes Spiel, aber wir nehmen die Punkte mit“, resümierte SAK-Boss Walter Larionows. Anthering-Sektionsleiter Hans Peter Hoffmann fand: „Wir hatten die besseren Chancen, nach der Pause war das eklatant. Aber von der Leistung her können wir uns nichts vorwerfen.“
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