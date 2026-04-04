Rang eins verteidigt, Torsperre gebrochen

Leidenszeit mit Doppelpack beendet

Derweil kassierte Straßwalchen, das Teil des Verfolgerpulks ist, in Thalgau erstmals unter Trainer Markus Scharrer Gegentore. Seine Crew lag zur Pause 2:0 vorne und auf Siegkurs. „Wenn wir 4:0 führen, kann sich keiner beschweren“, urteilte Sportchef Markus Chudoba im Nachgang. Es blieb aber spannend, weil sich Thalgau-Langzeitausfall Fabian Schweiger per Doppelpack profilierte. Im direkten Gegenzug stellte Kriechbaum per Grätsche auf 2:3, doch ein Radovanovic-Kopfball rettete den Heimischen das Remis. Danach hatten beide Seiten den Matchball auf dem Fuß, traf Gästemann Matthias Chudoba die Stange. „Am Ende kann man mit dem Remis zufrieden sein“, fand der im Sommer scheidende Thalgau-Trainer Alexander Pilaj. Nachsatz: „Für Schweiger freut es mich besonders nach so einer langen Leidenszeit.“