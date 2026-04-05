Das größte globale Risiko der Menschheit

Deutschland besitzt offiziell keine Nuklearwaffen. Allerdings haben die USA Atombomben im Fliegerhorst Büchel stationiert. Diese gehören zwar den USA, sind jedoch für die Kampfjets der Bundeswehr zertifiziert. Angesichts wachsender Unsicherheit über den Partner USA denkt Deutschlands Kanzler nun über eine Kooperation mit Frankreich nach, um indirekte Atommacht zu bleiben.