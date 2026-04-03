Polizei beschlagnahmte bei Linzer 19 Schusswaffen

Behördliches Waffenverbot verhängt

Aus diesem Grund wurde gegen den 66-Jährigen ein behördliches Waffenverbot verhängt. Am Donnerstagmorgen wurden ihm 19 Schusswaffen unterschiedlicher Kategorien, rund 1000 Patronen, seine Waffenbesitzkarte und der europäische Feuerwaffenpass abgenommen. Bei der Abnahme der Waffen stellten die Polizisten zudem fest, dass die Schusswaffen nicht sicher verwahrt waren. Die Schlüssel für die jeweiligen Waffenkästen waren frei zugänglich aufbewahrt.

Eine Person unmittelbar gefährdet

Während einer Schießübung wurde eine Person unmittelbar gefährdet, da sich diese währenddessen direkt hinter dem Erdhaufen, welcher einen rudimentären Kugelfang darstellen sollte, aufhielt. Der Waffennarr wird bei der Staatsanwaltschaft Linz wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit zur Anzeige gebracht.