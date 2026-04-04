Evakuierungen aus Flugzeugen dauern zu lange

Gemäß der US-Luftfahrtbehörde FAA muss ein Flugzeug im Notfall innerhalb von 90 Sekunden vollständig geräumt sein. Daran orientiert sich auch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA). Die Studie, die in der Fachzeitschrift „AIP Advances“ veröffentlicht wurde, zeigt jedoch, dass dieses Ziel unter realistischen Bedingungen mit Pensionistinnen und Pensionisten an Bord in keinem von 27 simulierten Szenarien erreicht wurde. Selbst im günstigsten Fall benötigten die Menschen 141 Sekunden, um ein Flugzeug zu verlassen, und den Boden zu erreichen.