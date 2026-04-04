Freund totgewürgt: Verdächtiger steht vor U-Haft

Weiterhin viele Fragen offen

Einige Details bleiben noch unklar, darunter der exakte Todeszeitpunkt. Das Opfer dürfte bereits mehrere Wochen in der Wohnung gelegen haben. Ungeklärt ist außerdem, ob der Beschuldigte nach der Tat noch einmal in seine Wohnung zurückkehrte. Auch die Identität des Opfers muss noch endgültig über einen DNA-Abgleich bestätigt werden. Nach Einschätzung der Ermittler hat dies jedoch keinen Einfluss auf die grundlegende Aufklärung des Falles.