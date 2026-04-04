Falscher Ziviltechniker narrte Firma jahrelang

Ganz schön dreist! Ein Oberösterreicher hat über drei Jahre lang eine Firma in Niederösterreich angelogen und betrogen. Der 57-Jährige hatte behauptet, ein Ziviltechniker zu sein, und ließ sich für rund 100 Aufträge bezahlen.
Der 57-jährige Mann aus dem Bezirk Linz-Land hatte sich mehrere Jahre lang als staatlich geprüfter und beeidigter Ziviltechniker ausgegeben. Er soll auf diesem Wege von einer Firma in Niederösterreich über 100 Aufträge für Befundungen und Zertifizierungen erschlichen haben, berichtet die Polizei. Für seine Leistungen verrechnete der Mann dem Unternehmen Honorarnoten in der Höhe eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags.
Mann ist geständig
Knapp ein Viertel der Summe wurde von der Firma auch bezahlt. Insgesamt war der Verdächtige im Zeitraum zwischen Oktober 2022 und Juli 2025 für die niederösterreichische Firma tätig. Um nicht aufzufliegen und die Rechtmäßigkeit seiner Arbeiten vorzutäuschen, verwendete der 57-Jährige für Gutachten und Rechnungen das Layout und Erscheinungsbild eines echten Ziviltechnikers aus Oberösterreich.
Der Beschuldigte zeigte sich bei seinen Einvernahmen durch die Polizei geständig. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.
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