Falscher Ziviltechniker narrte Firma jahrelang

Mann ist geständig

Knapp ein Viertel der Summe wurde von der Firma auch bezahlt. Insgesamt war der Verdächtige im Zeitraum zwischen Oktober 2022 und Juli 2025 für die niederösterreichische Firma tätig. Um nicht aufzufliegen und die Rechtmäßigkeit seiner Arbeiten vorzutäuschen, verwendete der 57-Jährige für Gutachten und Rechnungen das Layout und Erscheinungsbild eines echten Ziviltechnikers aus Oberösterreich.