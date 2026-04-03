Für 3000 Salzburger Schüler beginnt Maturastress

Ab 5. Mai treten in ganz Österreich wieder Tausende Schüler zur Zentralmatura an. Für rund 3000 Salzburger Jugendliche beginnt damit die intensive Vorbereitungszeit.
Salzburgs Maturanten kommen aus 166 Abschlussklassen und 53 Schulen. Insgesamt 2989 Salzburger Jugendliche fiebern auf den Termin hin.
Der Großteil kommt mit 1504 Schülern aus der Stadt Salzburg. 433 Maturanten sind im Flachgau zu Hause. Im Pinzgau und Pongau büffeln 351 bzw. 313 Schüler. Im Tennengau sind es 302. Nur zahlenmäßig abgeschlagen ist der Lungau mit 86 Absolventen, für die die wohl aufregendste Zeit in ihrer Schullaufbahn beginnt.
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