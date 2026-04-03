Für 3000 Salzburger Schüler beginnt Maturastress

Der Großteil kommt mit 1504 Schülern aus der Stadt Salzburg. 433 Maturanten sind im Flachgau zu Hause. Im Pinzgau und Pongau büffeln 351 bzw. 313 Schüler. Im Tennengau sind es 302. Nur zahlenmäßig abgeschlagen ist der Lungau mit 86 Absolventen, für die die wohl aufregendste Zeit in ihrer Schullaufbahn beginnt.