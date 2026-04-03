Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bodenständige Küche

Wirtepaar für beliebtes Kult-Gasthaus gefunden

Oberösterreich
03.04.2026 18:00
Das Tramway bleibt ein Ort für gelebte Wirtshauskultur.
Das Tramway bleibt ein Ort für gelebte Wirtshauskultur.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Neues Leben für ein echtes Linzer Kult-Wirtshaus: Das „Tramway“ bekommt nach bewegten Jahren wieder frischen Schwung. Ein junges Wirtepaar steht bereit, die Türen bald neu zu öffnen – ganz im Sinne der Tradition. Eigentümer Manfred Grubauer zeigt sich im Gespräch mit der „Krone“ erleichtert. 

0 Kommentare

Nach Monaten der Ungewissheit ist nun fix: Ein neues Wirtepärchen übernimmt das traditionsreiche Gasthaus „Tramway“ in der Stockhofstraße.

Rückblick: Ende letzten Jahres kündigte der damalige Pächter Franz Rabuza trotz gut laufender Geschäfte seinen Abschied an. Nicht mangelnde Gäste, sondern fehlendes Personal machten ihm zu schaffen. „Eigentlich ist das Wirtshaus eine Goldgrube. Aber alleine ist es auf Dauer unpackbar“, meinte er damals. Selbst reduzierte Öffnungszeiten konnten die Situation nicht dauerhaft entschärfen.

Im urigen Wirtshaus im Gründerzeithaus wird das Bier schon bald wieder fließen.
Im urigen Wirtshaus im Gründerzeithaus wird das Bier schon bald wieder fließen.(Bild: Markus Wenzel)

„Ich habe mir ein lässiges Wirtepärchen gewünscht“
Für Eigentümer Manfred Grubauer war stets klar, dass das Tramway weiter bestehen muss. Ein längerer Stillstand kam für ihn nicht infrage – zu wichtig ist das Lokal für das Stockhofviertel und seine treuen Gäste. Im Gespräch mit der „Krone“ bestätigte er nun: „Ich habe mir ein lässiges Wirtepärchen gewünscht, das sich etwas aufbauen möchte. Ich freue mich, dass Lukas Schatz und seine Frau übernehmen.“ Die Wiedereröffnung soll auf jeden Fall noch vorm Sommer erfolgen.

Lesen Sie auch:
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Pächter hört auf
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
03.12.2025

Nicht nur für Straßenbahn-Romantiker
Das „Tramway“ ist weit mehr als ein gewöhnliches Gasthaus. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1979 erinnert es an die legendäre Linzer Straßenbahnlinie M, die einst durch die Stadt führte. Grubauer richtete das Lokal bewusst im Stil dieser 1968 eingestellten Linie ein – eine Hommage an vergangene Zeiten, die bis heute spürbar ist. 

Das urige Wirtshaus im Gründerzeithaus entwickelte sich rasch zu einem Treffpunkt für Stammgäste, Straßenbahn-Romantiker und Liebhaber bodenständiger Küche.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.04.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.076 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.082 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.633 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Oberösterreich
WERBUNG
LNF26: Ganz OÖ wird zum Labor der Zukunft
Heli kreiste
Räuber bedrohte Frau mit Messer, wollte Tasche
KI-Künstler
Heimische Städte, wie sie einmal waren, nur anders
Tennis-Stars legen los
176 Millionen Dollar verdienten Linzer Asse schon
Kunst und Kirche
Erdiger Lehm und KI für den neuen „Marienort“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf