Wirtepaar für beliebtes Kult-Gasthaus gefunden

„Ich habe mir ein lässiges Wirtepärchen gewünscht“

Für Eigentümer Manfred Grubauer war stets klar, dass das Tramway weiter bestehen muss. Ein längerer Stillstand kam für ihn nicht infrage – zu wichtig ist das Lokal für das Stockhofviertel und seine treuen Gäste. Im Gespräch mit der „Krone“ bestätigte er nun: „Ich habe mir ein lässiges Wirtepärchen gewünscht, das sich etwas aufbauen möchte. Ich freue mich, dass Lukas Schatz und seine Frau übernehmen.“ Die Wiedereröffnung soll auf jeden Fall noch vorm Sommer erfolgen.