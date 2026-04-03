Wirtepaar für beliebtes Kult-Gasthaus gefunden

Neues Leben für ein echtes Linzer Kult-Wirtshaus: Das „Tramway“ bekommt nach bewegten Jahren wieder frischen Schwung. Ein junges Wirtepaar steht bereit, die Türen bald neu zu öffnen – ganz im Sinne der Tradition. Eigentümer Manfred Grubauer zeigt sich im Gespräch mit der „Krone“ erleichtert.
Nach Monaten der Ungewissheit ist nun fix: Ein neues Wirtepärchen übernimmt das traditionsreiche Gasthaus „Tramway“ in der Stockhofstraße.
Rückblick: Ende letzten Jahres kündigte der damalige Pächter Franz Rabuza trotz gut laufender Geschäfte seinen Abschied an. Nicht mangelnde Gäste, sondern fehlendes Personal machten ihm zu schaffen. „Eigentlich ist das Wirtshaus eine Goldgrube. Aber alleine ist es auf Dauer unpackbar“, meinte er damals. Selbst reduzierte Öffnungszeiten konnten die Situation nicht dauerhaft entschärfen.
„Ich habe mir ein lässiges Wirtepärchen gewünscht“
Für Eigentümer Manfred Grubauer war stets klar, dass das Tramway weiter bestehen muss. Ein längerer Stillstand kam für ihn nicht infrage – zu wichtig ist das Lokal für das Stockhofviertel und seine treuen Gäste. Im Gespräch mit der „Krone“ bestätigte er nun: „Ich habe mir ein lässiges Wirtepärchen gewünscht, das sich etwas aufbauen möchte. Ich freue mich, dass Lukas Schatz und seine Frau übernehmen.“ Die Wiedereröffnung soll auf jeden Fall noch vorm Sommer erfolgen.
Nicht nur für Straßenbahn-Romantiker
Das „Tramway“ ist weit mehr als ein gewöhnliches Gasthaus. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1979 erinnert es an die legendäre Linzer Straßenbahnlinie M, die einst durch die Stadt führte. Grubauer richtete das Lokal bewusst im Stil dieser 1968 eingestellten Linie ein – eine Hommage an vergangene Zeiten, die bis heute spürbar ist.
Das urige Wirtshaus im Gründerzeithaus entwickelte sich rasch zu einem Treffpunkt für Stammgäste, Straßenbahn-Romantiker und Liebhaber bodenständiger Küche.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.