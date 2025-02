Innsbruck will verbinden, was der Staat trennt

In Tirol mehr Offenheit für Modell

In Tirol ist die Zustimmung zu dem Modell auf politischer Ebene größer als in Wien. Innsbrucks Stadtregierung hat sich in ihrem Koalitionsübereinkommen darauf verständigt, Mittelschulen und Gymnasien näher zusammenzubringen. In welcher Form das gelingen kann, will die zuständige Vize-BM Elisabeth Mayr (SPÖ) am 21. Februar bei einem Bildungsgipfel mit Vertretern aus Schulen, Behörden und Bildungsinitiativen besprechen. „Letztendlich muss der Bund diese Schulform wollen. Aber wir können zeigen, dass das Miteinander geht“, gibt sich Mayr zuversichtlich und ortet bei maßgeblichen Gruppen der ÖVP in Tirol Rückhalt: „Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung sind ebenfalls dafür.“