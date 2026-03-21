Kampf um Gymnasiumplatz geht in die nächste Runde

Viele Absagen vorerst auch in Bezirken

Auch in den Bezirken konnten von insgesamt 1206 Anmeldungen in der AHS-Unterstufe viele vorerst nicht erfüllt werden. Vorerst deshalb, weil dort noch freie Plätze zur Verfügung stehen. 120 Kinder erhielten von ihrer Erstwunschschule ein „Leider nein“. Besonders viele in Schwaz, wo es 80 Abweisungen gab. Gleichzeitig sind in den Bezirken noch 77 Gym-Plätze frei, 14 in Schwaz. Diese werden in einem zweiten Durchgang zugewiesen.