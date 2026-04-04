Diese Geschäfte haben in Wien zu Ostern geöffnet

Wenn es Schinken, Pinze, Brot oder Ei bei manchen doch nicht auf die Einkaufsliste geschafft haben, dann muss man nicht verzagen. Einige Bäckereien und Lebensmittelgeschäfte sind über die Feiertage geöffnet.
Wiener müssen sich nicht fürchten, an den Feiertagen vor verschlossenen Läden zu stehen. Denn größtenteils haben die Geschäfte bis abends geöffnet – und darüber hinaus.
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