Münchner „Tatort“: Ein Abschied im Doppelpack

Ein Abschiedsgeschenk, das es in sich hat: Für das bei „Tatort“-Fans besonders beliebte Duo Batic und Leitmayr ließ man sich nicht lumpen und produzierte gleich eine Doppelfolge. Die Ausstrahlung von „Unvergänglich“ zu Ostern (Achtung: nur ARD zeigt Teil 1 am Ostersonntag zur gewohnten Zeit um 20.15 Uhr, auf ORF 2 läuft der Krimi erst nach dem „Traumschiff“ um 21.55 Uhr; Teil 2 zeigen beide Sender am Ostermontag um 20.15 Uhr) wird natürlich beste Quoten sichern – und passt mit der Auferstehungsthematik hervorragend zum Inhalt.