„Tatort“: Fall aus Frankfurt geht unter die Haut

Dass das Team ausschließlich alte Fälle neu aufrollt, könnte leicht zu mangelnder Spannung führen. Doch Ostermann löst das Problem elegant durch einen Ausschuss, dem binnen drei Tagen Ergebnisse vorgelegt werden müssen – die Uhr tickt. Schnell stellt sich heraus, dass viel mehr als tragische Zufälle hinter dem tödlichen Feuer stecken. Der Fall entwickelt eine politische Dimension. Gleichzeitig verliert der Krimi nicht die Opfer und deren Leid aus den Augen. Kommissar Kulina ist dabei das perfekte erzählerische Bindeglied, da er selbst ganz in der Nähe des Unglücksorts aufgewachsen ist.