Karoline Edtstadler kündigt strenges Vorgehen an

In einer Aussendung des Landes heißt es, man habe sich eng mit dem Innenministerium abgestimmt. „Antisemitismus, Extremismus und Verstöße gegen das Verbotsgesetz haben in unserer Gesellschaft keinen Platz“, so Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP). Sie kündigte an, dass Polizei und Justizbehörden mit allen Mitteln des Rechtsstaates vorgehen werden.