Karoline Edtstadler kündigt strenges Vorgehen an

Schon im Vorfeld war die Kritik an der Türkischen Kultur- und Unternehmensmesse, die dieses Wochenende in Salzburg stattfindet, groß. Nun hat sich Landeshauptfrau Karoline Edtstadler in die Debatte eingeschaltet.
In einer Aussendung des Landes heißt es, man habe sich eng mit dem Innenministerium abgestimmt. „Antisemitismus, Extremismus und Verstöße gegen das Verbotsgesetz haben in unserer Gesellschaft keinen Platz“, so Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP). Sie kündigte an, dass Polizei und Justizbehörden mit allen Mitteln des Rechtsstaates vorgehen werden.
Der Veranstalter der Messe ist die „Alif Islamische Föderation Linz“, eine Regionalorganisation der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs. Sie stand bereits im Vorfeld in der Kritik. Zudem nehmen Personen an der Messe teil, die dem konservativen türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan nahestehen.
Die Messe, die zum zweiten Mal in Salzburg stattfindet, sorgt nicht zum ersten Mal für Aufregung. Schon vor rund zwei Wochen wollte die Salzburger FPÖ die Absage der Messe. Die Freiheitlichen blieben bis zuletzt bei ihrer Forderung.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.