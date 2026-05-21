Neumayer verpasst erstes Major-Turnier knapp

Direktes Duell zum Auftakt möglich

Die Wartezeit hinter sich gebracht hat indes Sinja Kraus (W). Mit dem 6:1, 6:1 gegen Anna-Lena Friedsam (D) schaffte sie im 13. Anlauf erstmals die Quali für ein großes Turnier. Damit steht fest: Zum ersten Mal seit 16 Jahren ist ein rot-weiß-rotes Damen-Quartett im Hauptbewerb dabei. Gleich zum Auftakt könnte ein direktes Duell zwischen Kraus und Julia Grabher (V) warten. Derweil trifft Lilli Tagger (T) auf die Nummer 32 der der Setzliste, Wang Xinyu. Die eingebürgerte gebürtige Russin Anastasia Potapova hat mit der Australierin Maya Joint ein machbares Los erhalten.