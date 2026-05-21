Neumayer verpasst erstes Major-Turnier knapp

Jammerschade! Nachdem sich der Radstädter Lukas Neumayer erstmals in die dritte und letzte Qualirunde in Paris vorgearbeitet hatte, folgte dort die Ernüchterung. Gegen den nervenstarken Portugiesen Jaime Faria gab es nichts zu erben. Landsfrau Sinja Kraus schaffte indes die Quali im 13. Anlauf.
Der 23-jährige Salzburger geriet um den Einzug ins Hauptfeld schnell ins Hintertreffen, lag im ersten Satz schon 1:5 hinten. Aufs folgende Rebreak zum 3:5 fand Faria aber die richtige Antwort, servierte zum 6:3 aus. Der zweite Satz verlief hingegen spannend, doch erneut setzte sich der Portugiese im Tie-Break mit 11:9 durch. Damit wartet Neumayer auch nach seinem achten Versuch weiter auf seinen ersten Einsatz bei einem Grand-Slam-Turnier.
Direktes Duell zum Auftakt möglich
Die Wartezeit hinter sich gebracht hat indes Sinja Kraus (W). Mit dem 6:1, 6:1 gegen Anna-Lena Friedsam (D) schaffte sie im 13. Anlauf erstmals die Quali für ein großes Turnier. Damit steht fest: Zum ersten Mal seit 16 Jahren ist ein rot-weiß-rotes Damen-Quartett im Hauptbewerb dabei. Gleich zum Auftakt könnte ein direktes Duell zwischen Kraus und Julia Grabher (V) warten. Derweil trifft Lilli Tagger (T) auf die Nummer 32 der der Setzliste, Wang Xinyu. Die eingebürgerte gebürtige Russin Anastasia Potapova hat mit der Australierin Maya Joint ein machbares Los erhalten.
Während Sebastian Ofner (ST) mit dem Italiener Luciano Darderi – zuletzt beim Masters in Rom im Semifinale - einen harten Brocken vor die Nase gesetzt bekommt, kann Jurij Rodionov (NÖ) am Freitag ebenso einen historischen Erfolg fixieren. Zieht er in die Hauptrunde ein, stellt Österreich erstmals seit Wimbledon 2014 sechs Starterinnen und Starter im Hauptfeld eines Majors.
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