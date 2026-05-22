Peter Cornelius in Salzburg: Immer noch zeitlos!

Standing Ovations für Liedermacher-Legende

Bei seinem Gastspiel in Salzburg gab er einen Querschnitt aus seiner fast 50-jährigen Musikkarriere zum Besten. Klassiker aus den 70er-Jahren („Flipper“) waren ebenso zu hören wie Lieder aus seinem neuesten Album „Glassplitter“. Dem Publikum gefiel es sichtlich, wenn gleich am Anfang des Konzerts noch nicht so recht Stimmung aufkommen wollte – auch weil sich die Liedermacher-Legende seine größten Hits wie „Segel im Wind“, „Reif für die Insel“ und „Du entschuldige – i kenn’ di“ für den Schluss aufsparte.