Peter Cornelius in Salzburg: Immer noch zeitlos!

Eben erst erhielt er den „Amadeus“-Musikpreis für sein Lebenswerk, am Donnerstagabend gastierte er in der Mozartstadt: Austropop-Legende Peter Cornelius („Du entschuldige – i kenn’ di“) begeisterte seine Fans in der vollen Salzburgarena. Mit im Gepäck: seine bekanntesten Hits im überraschend rockigen Gewand.
Bescheidenheit und Tiefstapelei liegen ihm nicht. Das machte Peter Cornelius am Donnerstagabend in der prall gefüllten Salzburgarena bereits bei seiner Eröffnungsnummer klar: „Zeitlos. Sie sagen, meine Songs sind zeitlos“, schmetterte der 75-Jährige ins Mikrofon. Und in der Tat: Der Niederösterreicher ist zweifellos für einige der bekanntesten Austropop-Hits verantwortlich, wenngleich er selbst mit dem Begriff „Austropop“ bekanntlich eher weniger anfangen kann.
Standing Ovations für Liedermacher-Legende
Bei seinem Gastspiel in Salzburg gab er einen Querschnitt aus seiner fast 50-jährigen Musikkarriere zum Besten. Klassiker aus den 70er-Jahren („Flipper“) waren ebenso zu hören wie Lieder aus seinem neuesten Album „Glassplitter“. Dem Publikum gefiel es sichtlich, wenn gleich am Anfang des Konzerts noch nicht so recht Stimmung aufkommen wollte – auch weil sich die Liedermacher-Legende seine größten Hits wie „Segel im Wind“, „Reif für die Insel“ und „Du entschuldige – i kenn’ di“ für den Schluss aufsparte.
Doch schon knapp nach der Pause des mehr als zwei Stunden langen Konzerts hielt es Niemanden mehr auf seinem Sitzplatz. Standing Ovations! Und das längst nicht nur bei den bekannten Nummern.
Cornelius gab sich betont rockig
Auffallend: Cornelius und seine Bandkollegen legten den Abend betont rockig an, der Liedermacher hatte gleich mehrere E-Gitarren mit im Gepäck. Ruhige Lieder wie „Streicheleinheiten“ drohten da beinahe etwas unterzugehen. Doch das wusste Cornelius mit Charme und seiner markanten Stimme wettzumachen.
Die mehr als 4000 Besucher verließen die Salzburgarena nach mehr als zwei Stunden zufrieden und mit dem Gefühl: Ja, diese Songs sind wirklich zeitlos!
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