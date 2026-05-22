Kein Startrisiko bei den Pfingstfestspielen

Dabei ist „Il viaggio a Reims“ eigentlich gar keine richtige Oper im klassischen Sinn. Rossini schrieb das Werk 1825 als Gelegenheitsstück zur Krönung Karls X. von Frankreich – weniger als dramatisches Musiktheater denn als Sänger-Schaufenster für die Superstars seiner Zeit. Eine Gruppe adeliger Reisender sitzt in einem Hotel fest, weil plötzlich keine Pferde mehr aufzutreiben sind. Das zentrale Problem der Handlung lautet also tatsächlich sehr simpel: Die Reise fällt aus. Was danach folgt, lebt nicht von Spannung oder psychologischer Tiefe, sondern von Virtuosität, Typenkomik und einem Ensemble, das sich immer weiter in musikalische Ekstase hineinschraubt.