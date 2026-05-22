Feuerwehr sucht stundenlang nach vermisster Person

Am Donnerstagabend ging gegen 21.44 Uhr der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Großgmain in Salzburg ein. Eine Person war als vermisst gemeldet worden. Die Einsatzkräfte rückten zu einer aufwendigen Suche aus.
Im Bereich Latschenwirt und Freilichtmuseum sollte sich die Person laut Alarmierung aufhalten. Nachdem die Feuerwehrkräfte sich in Suchtrupps aufgeteilt hatten, wurden zusätzlich noch Drohnen, die Berufsfeuerwehr, die Bergrettung und die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes eingesetzt.
Die Suche gestaltete sich als aufwendig, da das Gebiet sehr unwegsam ist. Auch ein Polizeihubschrauber suchte aus der Luft nach der vermissten Person. Gegen 0:30 konnte der Vermisste aufgefunden werden– allerdings in der Stadt Salzburg. Er wurde in eine Klinik eingewiesen.
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