Ex-Erstliga-Kicker bleibt bei Austria Salzburg

Mit großen Schritten bastelt Zweitliga-Aufsteiger Austria Salzburg am Kader für die kommende Saison. Die Maxglaner binden einen ehemaligen Erstliga-Kicker und Deutschland-Legionär für zwei weitere Spielzeiten.
Erst am Donnerstag verkündete Austria Salzburg die Verlängerung von Yannic Fötschl, einen Tag später kam auch bei Christian Gebauer die Vollzugsmeldung. Der 32-jährige Außenstürmer verlängerte sein Arbeitspapier beim Fußball-Zweitligisten in Maxglan um zwei weitere Spielzeiten.
Kirchler: „Tut dem Team und Verein enorm gut“
„Über seine Qualität und seine professionelle Einstellung müssen wir nicht diskutieren. Mit seiner Erfahrung und seiner menschlichen Art tut er dem Team und dem Verein darüber hinaus enorm gut“, strahlte Sportboss Roland Kirchler nach getrockneter Tinte.
Auch Gebauer selbst ist froh, nach seinem Wadenbeinbruch auch kommende Saison wieder für das Team von Cheftrainer Christian Schaider auflaufen zu können. „Ich habe mich hier von Anfang an wohlgefühlt, deshalb freue ich mich umso mehr, weiterhin für diesen Verein spielen zu dürfen“, sagte der 32-Jährige, der sich in der Mozartstadt schon richtig heimisch fühlt. „Unsere Tochter wurde in Salzburg geboren, wodurch mich mit dieser Stadt und dem Verein noch mehr verbindet.“
In der abgelaufenen Spielzeit kam Gebauer in elf Partien zum Einsatz und drehte dabei dreimal zum Jubeln ab. Zusätzlich legte der Tiroler noch zwei weitere violette Treffer vor.
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