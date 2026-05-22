Ex-Erstliga-Kicker bleibt bei Austria Salzburg

Auch Gebauer selbst ist froh, nach seinem Wadenbeinbruch auch kommende Saison wieder für das Team von Cheftrainer Christian Schaider auflaufen zu können. „Ich habe mich hier von Anfang an wohlgefühlt, deshalb freue ich mich umso mehr, weiterhin für diesen Verein spielen zu dürfen“, sagte der 32-Jährige, der sich in der Mozartstadt schon richtig heimisch fühlt. „Unsere Tochter wurde in Salzburg geboren, wodurch mich mit dieser Stadt und dem Verein noch mehr verbindet.“