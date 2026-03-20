Weiter heftige Kritik an türkischer Kulturmesse

Als verlängerter Arm der erzkonservativen Milli-Görüş-Bewegung (IGMG) wird der Veranstalter der türkischen Kulturmesse in Salzburg, die ALIF Linz, von Experten eingestuft. Institutionen wie die Dokumentationsstelle Politischer Islam sehen die islamischen Föderationen, wie eben den Linzer Ableger, schon längere Zeit kritisch. Bei ihren Messen, etwa in Dornbirn, hat es in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben. So wurde Nazi-Literatur auf Ständen verkauft und israelfeindliche Botschaften offen vertreten.