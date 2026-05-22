Zahl der tödlichen Lkw-Unfälle stark gestiegen

Aufgrund ihrer Masse sind Lkw oft ein tödlicher Unfallgegner. Während Lkw in Salzburg bei 2,8 Prozent der Verkehrsunfälle mit Personenschaden beteiligt waren, ist der Anteil der Lkw an den tödlichen Verkehrsunfällen mit 25 Prozent fast neunmal so hoch, wie die VCÖ-Analyse zeigt. Wenn es zu einem Unfall mit einem Lkw kommt, dann ist das Risiko fataler Folgen sehr hoch. Beteiligung heißt nicht, dass die Unfälle von Lkw verursacht wurden, betont der VCÖ.