Eine Pipeline als Lösung

Da das Regime im Iran militärisch nicht in der Lage ist, die Koalition aus den USA und Israel zu bezwingen, hat es beschlossen, die Weltwirtschaft in Geiselhaft zu nehmen – durch die nahezu komplette Blockade der Straße von Hormus. Also jener an der engsten Stelle nur knappe 40 Kilometer breiten Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman, durch die in Friedenszeiten rund 20 Prozent der weltweiten Erdöl- und Erdgas-Transporte abgewickelt werden.