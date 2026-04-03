Eine Pipeline als Lösung

Da das Regime im Iran militärisch nicht in der Lage ist, die Koalition aus den USA und Israel zu bezwingen, hat es beschlossen, die Weltwirtschaft in Geiselhaft zu nehmen – durch die nahezu komplette Blockade der Straße von Hormus. Also jener an der engsten Stelle nur knappe 40 Kilometer breiten Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman, durch die in Friedenszeiten rund 20 Prozent der weltweiten Erdöl- und Erdgas-Transporte abgewickelt werden.
Dass dies passieren würde, war für viele absehbar. Jedenfalls auch für die amerikanischen Militärs, die Donald Trump auch davor gewarnt hatten. Der US-Präsident hatte ihnen aber nicht geglaubt. Oder es war ihm schlichtweg egal.
Den Preis zahlt jetzt die ganze Welt – von Asien, das besonders betroffen ist, über Afrika, Lateinamerika, bis Europa und nicht zuletzt auch die USA. Der Chef der Internationalen Energieagentur mit Sitz in Paris, der türkische Wirtschaftswissenschafter Fatih Birol, spricht bereits von der möglicherweise größten Bedrohung der Energiesicherheit in der Geschichte der Welt.
Und Trump? Er will damit nichts mehr zu tun haben. Sagt: „Das geht uns nichts an.“
Eine kurzfristige Lösung gibt es nicht, nicht, solange im Iran das jetzige Regime an der Macht ist. Eine langfristige Lösung wäre nur eine Pipeline, die quer über die Arabische Halbinsel zum Roten Meer und zum Mittelmeer führt ...
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