Hoffnung auf eine Zukunft ohne Korruption

Denn in Vorarlberg war alles anders: Die Sprache, der Alltag, die Menschen. Vor allem hatte Brankica mit der Isolation zu kämpfen. „In Mazedonien hatte ich viele Leute um mich. Familie, Freunde“, sagt Brankica. „Hier saß ich nur zu Hause.“ Die fehlenden sozialen Kontakte, die Unsicherheit und der Druck, sich zurechtzufinden, führten bei ihr zu einer Depression. „Ich hatte Angst, ich wusste nicht, wie es weitergeht.“ Trotzdem verlor sie ein Ziel nie aus den Augen: „Ich wollte unbedingt arbeiten.“ Doch ohne ausreichende Deutschkenntnisse blieb der Einstieg schwierig. Das AMS schickte sie zunächst zu einem Deutschkurs. Als sie wegen der Hochzeit ihrer Schwester zwei Wochen nach Hause fuhr, wurde ihr der Kursplatz gestrichen. Zurück in Vorarlberg, stand sie ohne Kurs und ohne Arbeit da. Der Weg zurück ins Berufsleben schien weit.