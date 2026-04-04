Pleite! Real Madrid blamiert sich gegen Mallorca

Real Madrid verliert in letzter Sekunde mit 1:2 beim abstiegsgefährdeten RCD Mallorca und vergrößert den Rückstand auf La-Liga-Tabellenführer FC Barcelona.
Real Madrid hat im Titelrennen der spanischen Fußball-Meisterschaft einen herben Rückschlag erlitten und im Gegensatz zum FC Bayern die Generalprobe für das Champions-League-Duell am Dienstag verpatzt. Die Madrilenen verloren am Samstag ohne David Alaba bei Abstiegskandidat Real Mallorca 1:2 (0:1). Tabellenführer FC Barcelona hat im Abendspiel (21.00 Uhr) die Chance, mit einem Sieg gegen Atletico Madrid den Vorsprung auf den Erzrivalen auf sieben Punkte auszubauen.
Goldtor in der Nachspielzeit
Manu Morlanes (41.) brachte Mallorca in Führung, dank eines späten Treffers von Eder Militao (88.) schienen die Gäste aus der Hauptstadt zumindest eine Niederlage noch abwenden zu können. Doch die Heimischen schlugen in der 91. Minute durch Vedat Muriqi noch einmal zu. ÖFB-Teamkapitän Alaba saß nur auf der Ersatzbank.
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