Pleite! Real Madrid blamiert sich gegen Mallorca

Real Madrid hat im Titelrennen der spanischen Fußball-Meisterschaft einen herben Rückschlag erlitten und im Gegensatz zum FC Bayern die Generalprobe für das Champions-League-Duell am Dienstag verpatzt. Die Madrilenen verloren am Samstag ohne David Alaba bei Abstiegskandidat Real Mallorca 1:2 (0:1). Tabellenführer FC Barcelona hat im Abendspiel (21.00 Uhr) die Chance, mit einem Sieg gegen Atletico Madrid den Vorsprung auf den Erzrivalen auf sieben Punkte auszubauen.