Laimer cool: „Dann wird‘s noch teurer für Bayern“

„Dann wird‘s noch teurer“, schmunzelte er schelmisch in die Reporter-Mikrofone. Konrad Laimer erwies sich nicht nur die komplette abgelaufene Saison über für den FC Bayern als Glücksgriff, sondern bei seinem Medien-Auftritt nach dem deutschen Pokalfinale am Samstagabend auch für die Journalisten.
Bestens gelaunt, schlagfertig, eloquent – Konrad Laimer lieferte auch verbal ab. Am Samstagabend stellte sich der Bayern-Held den wissbegierigen Medienvertretern. Und die beglückte er mit einem Bonmot nach dem anderen ...
-) witzelte über die Dopingkontrolle: „Das Match war super, danach war‘s sch ... Ich war jetzt ewig bei der Dopingkontrolle und habe nicht mit der Mannschaft in der Kabine feiern können. Hoffentlich geht‘s jetzt stimmungstechnisch wieder nach oben.
-) sinnierte über seine Party-Pläne: „Ich glaube schon, dass man jeden Titel und gerade so eine Saison dementsprechend feiert. Dafür arbeiten wir jeden Tag.“
-) redete über Manuel Neuers Comeback in der deutschen Nationalmannschaft: „Ich finde, dass er immer noch der beste Torwart der Welt ist.“
-) UND plauderte über seine Zukunft. Die ja noch immer nicht geklärt scheint. Ob er denn nach der WM für den FC Bayern teurer würde, fragte ein Reporter. „Ja, vielleicht“, konterte Laimer. Und schoss den Lacher des Abends nach: „Vielleicht wird Österreich ja Weltmeister. Dann wird‘s noch teurer.“
Tatsächlich poppt das Thema Laimer und sein Vertrag in München seit Monaten immer wieder in den Medien auf. Zwar läuft der aktuelle Kontrakt noch bis 2027, die Verhandlungen über die darüber hinausgehende Zukunft dürften aber seit Langem köcheln. Laimer soll deutlich mehr Kohle wollen, heißt es, Bayern zögert noch. Ob es da hilft, dass etwa Lothar Matthäus sich jüngst gleichsam als Anwalt Laimers inszenierte?
„Laimer ist als Rechtsverteidiger auch nicht ausgebildet, aber er macht es hervorragend. Und deshalb wünsche ich mir, dass er bei Bayern verlängert“, so der 65-Jährige bei Sky.
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