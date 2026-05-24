Laimer cool: „Dann wird‘s noch teurer für Bayern“

Tatsächlich poppt das Thema Laimer und sein Vertrag in München seit Monaten immer wieder in den Medien auf. Zwar läuft der aktuelle Kontrakt noch bis 2027, die Verhandlungen über die darüber hinausgehende Zukunft dürften aber seit Langem köcheln. Laimer soll deutlich mehr Kohle wollen, heißt es, Bayern zögert noch. Ob es da hilft, dass etwa Lothar Matthäus sich jüngst gleichsam als Anwalt Laimers inszenierte?