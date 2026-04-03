Millionen-Lottogewinner stahl Frau Ersparnisse

Unfassbare 167 Millionen Dollar hat ein 51 Jahre alter US-Bürger vergangenes Jahr im Lotto gewonnen. Anstatt sich aber in Ruhe an dem Geldsegen zu erfreuen, brach der Mann in ein Haus und stahl einer Frau ihre Ersparnisse.
Ob es wirklich Geldsorgen waren, die James Farthing zu der Tat bewegten, darf bezweifelt werden. Jedenfalls brach er vor wenigen Tagen in ein Haus in der Stadt Lexington im US-Bundesstaat Kentucky ein.
12.000 Dollar gestohlen
Die Heimbesitzerin hörte, wie die Tür aufgebrochen wurde und sah den Einbrecher auf ihrer Überwachungskamera. Nachdem der Verdächtige weg war, habe sie bemerkt, dass ihr 12.000 Dollar (10.000 Euro) fehlten, erzählte das Opfer der Polizei.
Das Auto von Lottogewinner Farthing wurde in der Nähe gefunden, er selbst aber nicht. Später konnte die Polizei den 51-Jährigen aber festnehmen – in einem Casino. Der Mann muss sich jetzt wegen Einbruchs und Besitzes von Marihuana verantworten.
Nach Lottogewinn Polizisten angegriffen
Ihm droht jetzt eine längere Haftstrafe, denn laut Gerichtsdokumenten wurde er heuer schon wegen Fahrerflucht und Drohung festgenommen. Wenige Tage nach seinem Lottogewinn vergangenes Jahr griff Farthing einen Polizeibeamten an und verstieß gegen seine Bewährungsauflagen, indem er Kentucky ohne Erlaubnis verließ.
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