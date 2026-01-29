Vorteilswelt
„Firma" florierte

Lottogewinner (80) baute Drogenimperium auf: Haft!

29.01.2026 11:36
Der 80-jährige John Eric Spiby (Bild) wurde mitsamt Sohn hinter Schloss und Riegel gebracht. Die ...
Der 80-jährige John Eric Spiby (Bild) wurde mitsamt Sohn hinter Schloss und Riegel gebracht. Die beiden hatten mit zwei Mittätern einen florierenden Drogen- und Waffenhandel in Manchester aufgezogen – auch dank eines Lottogewinns.(Bild: Pungky/gmp.police.uk//Krone KREATIV)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Vier Männer aus Greater Manchester sind am Bolton Crown Court zu Haftstrafen von zusammen fast 47 Jahren verurteilt worden, weil sie landesweit illegale Drogen hergestellt und Schusswaffen geliefert haben. Pikant: Der Aufbau des „Unternehmens“ gelang mithilfe eines Lottogewinnes.

Die vierköpfige Bande hatte eine „industrielle Produktionsanlage“ zur Herstellung von Millionen gefälschter Diazepamtabletten aufgebaut. Doch auch Waffen wurden vertrieben. Kalaschnikows, Uzi-Maschinenpistolen, halb automatische Faustfeuerwaffen, Klein-Maschinenpistolen, Schalldämpfer und Munition wurden von Ermittlern ausgehoben. Außerdem beschlagnahmten Polizisten Drogenpressen, Rohstoffe, Schalldämpfer und Bargeld.

Gelungen war der Aufbau dieses Imperiums dank eines Geldgewinnes. Der älteste Täter der Bande, John Eric Spiby, hatte 2010 in der britischen Lotterie umgerechnet 2,1 Millionen Euro gewonnen und erfolgreich in sein „Geschäftsmodell“ investiert.

Vater und Sohn verurteilt
Der 80-Jährige muss daher länger in Haft als seine Mittäter. 16 Jahre und sechs Monate Haft wegen Herstellung und Lieferung von Drogen, zweifachen Waffenbesitzes und Behinderung der Justiz muss er absitzen. Sein Sohn John Colin Spiby (38) wurde zu neun Jahren verurteilt. Beide hatten die Vorwürfe zurückgewiesen, wurden jedoch nach einem Prozess im November 2025 für schuldig befunden.

Lee Drury hatte versucht, die kriminelle Produktion hinter einer angeblichen Firma für ...
Lee Drury hatte versucht, die kriminelle Produktion hinter einer angeblichen Firma für Nahrungsergänzungsmittel zu verschleiern.(Bild: gmp.police.uk/Police Manchester)

Lee Ryan Drury bekannte sich während des Prozesses der Verschwörung zur Herstellung und Lieferung von Drogen der Klasse C für schuldig und wurde zu neun Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Der vierte Täter, Callum Dorian (33), sitzt bereits seit September 2024 eine zwölfjährige Haftstrafe für ähnliche Delikte ab. 

Millionen Tabletten gefunden
Die Polizei war den Gangstern im Rahmen der Operation „Venetic“ auf die Spur gekommen. Nachdem verschlüsselte Chats ausgewertet wurden, stürmten Ermittler in einer Hütte hinter Spiby Seniors Haus die geheime Produktionsstätte, die Zehntausende Pillen pro Stunde herstellen konnte. Auch ein Lager mit Millionen Tabletten befand sich auf dem Grundstück. Insgesamt schätzten Ermittler den Straßenwert der gefälschten Drogen auf bis zu 288 Millionen Pfund (332 Millionen Euro). Zuvor wurden zwei der Männer dabei beobachtet, wie sie einen Klein-Lkw mit Kartons voller Tabletten beluden, berichtet die Polizei Manchester in einer Stellungnahme.

In einem gemieteten Schiffscontainer sollten die hergestellten Tabletten verschifft werden.
In einem gemieteten Schiffscontainer sollten die hergestellten Tabletten verschifft werden.(Bild: Police Manchester)

Scheinunternehmen gegründet
Vor der Festnahme hatten die Gauner einen Ausbau ihres illegalen Geschäfts ins Auge gefasst. Spiby Senior hatte bereits eine Industrieanlage erworben, um die Produktionskapazität erhöhen zu können. Um den Versand von Drogen und Waffen zu verschleiern und unentdeckt zu bleiben, gründete einer der Gauner im August 2020 sogar ein Scheinunternehmen mitsamt Webseite, auf der Tablettenpressen, Mischer, Verpackungsmaschinen und pulverförmige Nahrungsergänzungsmittel angepriesen wurden.

Detective Inspector Alex B. von der Abteilung für schwere organisierte Kriminalität: „Diese vier Personen zeigten absolut keine Rücksicht auf Menschenleben oder die öffentliche Sicherheit. Ihr einziges Interesse galt der eigenen Bereicherung durch erhebliche finanzielle Gewinne.“ Er kündigte in der Region vermehrt Kontrollen und ein schärferes Vorgehen gegen organisierte Kriminalität an.

