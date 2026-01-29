Lottogewinner (80) baute Drogenimperium auf: Haft!

Millionen Tabletten gefunden

Die Polizei war den Gangstern im Rahmen der Operation „Venetic“ auf die Spur gekommen. Nachdem verschlüsselte Chats ausgewertet wurden, stürmten Ermittler in einer Hütte hinter Spiby Seniors Haus die geheime Produktionsstätte, die Zehntausende Pillen pro Stunde herstellen konnte. Auch ein Lager mit Millionen Tabletten befand sich auf dem Grundstück. Insgesamt schätzten Ermittler den Straßenwert der gefälschten Drogen auf bis zu 288 Millionen Pfund (332 Millionen Euro). Zuvor wurden zwei der Männer dabei beobachtet, wie sie einen Klein-Lkw mit Kartons voller Tabletten beluden, berichtet die Polizei Manchester in einer Stellungnahme.