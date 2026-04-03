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Seit 2021 ohne Job

Comeback? Jogi Löw verhandelt mit WM-Teilnehmer!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.04.2026 08:14
Jogi Löw
Jogi Löw(Bild: AFP/APA/Tobias SCHWARZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Steht Jogi Löw vor einem überraschenden Comeback? Laut einem Bericht verhandelt er wenige Monate vor der WM 2026 mit Ghana.

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Wie „GHANAsoccernet.com“ schreibt, hat der ghanaische Fußballverband Verhandlungen mit dem Weltmeister-Trainer von 2014 aufgenommen. Demnach sollen erste Gespräche bereits in eine positive Richtung verlaufen sein. Auch Löw selbst zeige Interesse an dem Posten.

Addo entlassen
Der 66-Jährige ist seit seinem Abschied vom DFB im Jahr 2021 ohne Trainerjob. Die Afrikaner stehen aktuell ohne Trainer da. Erst kürzlich wurde Otto Addo entlassen – mitten in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026. Eine 1:5-Klatsche gegen Österreich und eine 1:2-Niederlage gegen Deutschland waren zu viel des Guten.

Seit 2021 ohne Job
Nun könnte ausgerechnet Weltmeister-Coach Löw übernehmen. Für ihn wäre es die erste Trainerstation seit seinem Aus beim deutschen Nationalteam 2021.

Im Mai 2025 sagte Löw: „Ich habe schon immer gesagt, eine Weltmeisterschaft ist das Salz in der Suppe. Das ist das Beste, das ein Trainer oder Spieler erleben kann. Ich habe viele K.o.-Spiele gehabt, Halbfinale und Finale. Das ist das Beste, was es gibt. Für sowas lebt man als Spieler oder als Trainer.“

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Ob es tatsächlich zu einer Einigung mit Ghana kommt, bleibt offen – doch ein Comeback auf der ganz großen Bühne scheint möglich.

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