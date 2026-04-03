Comeback? Jogi Löw verhandelt mit WM-Teilnehmer!

Steht Jogi Löw vor einem überraschenden Comeback? Laut einem Bericht verhandelt er wenige Monate vor der WM 2026 mit Ghana.
Wie „GHANAsoccernet.com“ schreibt, hat der ghanaische Fußballverband Verhandlungen mit dem Weltmeister-Trainer von 2014 aufgenommen. Demnach sollen erste Gespräche bereits in eine positive Richtung verlaufen sein. Auch Löw selbst zeige Interesse an dem Posten.
Addo entlassen
Der 66-Jährige ist seit seinem Abschied vom DFB im Jahr 2021 ohne Trainerjob. Die Afrikaner stehen aktuell ohne Trainer da. Erst kürzlich wurde Otto Addo entlassen – mitten in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026. Eine 1:5-Klatsche gegen Österreich und eine 1:2-Niederlage gegen Deutschland waren zu viel des Guten.
Seit 2021 ohne Job
Nun könnte ausgerechnet Weltmeister-Coach Löw übernehmen. Für ihn wäre es die erste Trainerstation seit seinem Aus beim deutschen Nationalteam 2021.
Im Mai 2025 sagte Löw: „Ich habe schon immer gesagt, eine Weltmeisterschaft ist das Salz in der Suppe. Das ist das Beste, das ein Trainer oder Spieler erleben kann. Ich habe viele K.o.-Spiele gehabt, Halbfinale und Finale. Das ist das Beste, was es gibt. Für sowas lebt man als Spieler oder als Trainer.“
Ob es tatsächlich zu einer Einigung mit Ghana kommt, bleibt offen – doch ein Comeback auf der ganz großen Bühne scheint möglich.
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