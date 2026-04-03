Comeback? Jogi Löw verhandelt mit WM-Teilnehmer!

Im Mai 2025 sagte Löw: „Ich habe schon immer gesagt, eine Weltmeisterschaft ist das Salz in der Suppe. Das ist das Beste, das ein Trainer oder Spieler erleben kann. Ich habe viele K.o.-Spiele gehabt, Halbfinale und Finale. Das ist das Beste, was es gibt. Für sowas lebt man als Spieler oder als Trainer.“