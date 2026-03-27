Ghana-Teamchef Addo: „War ein großes Desaster!“

„Ein schwieriger Abend. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt so verloren haben. Es ist wirklich enttäuschend“, schnaufte der gebürtige Hamburger nach dem 1:5 im Happel-Oval. „Wir hatten einige gute Situationen in der ersten Hälfte. Wir hätten da zumindest ein Tor erzielen müssen, es hätte auch Elfmeter für uns geben können, aber das ist Fußball.“