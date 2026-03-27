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Nach Pleite in Wien

Ghana-Teamchef Addo: „War ein großes Desaster!“

Fußball International
27.03.2026 21:05
Otto Addo
Otto Addo(Bild: AFP/JOE KLAMAR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit 1:5 musste sich Ghana am Freitag in Wien gegen Österreichs Nationalmannschaft geschlagen geben. Für Teamchef Otto Addo war es schwerer Tiefschlag so kurz vor der WM.

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„Ein schwieriger Abend. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt so verloren haben. Es ist wirklich enttäuschend“, schnaufte der gebürtige Hamburger nach dem 1:5 im Happel-Oval. „Wir hatten einige gute Situationen in der ersten Hälfte. Wir hätten da zumindest ein Tor erzielen müssen, es hätte auch Elfmeter für uns geben können, aber das ist Fußball.“

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Schockiert hat Addo aber die Vorstellung seiner Truppe nach der Pause! „Die zweite Hälfte war ein großes Desaster. Das zweite Tor war ein Geschenk, dann ist es schwierig hier in Österreich. Die zweite Hälfte war nicht gut genug von uns. Jeder spielt um die WM, wir müssen intensiver sein. Wir haben große Lektionen zu lernen.“

Ghana trifft bei der WM auf England, Kroatien und Panama. 

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