Weltmeister Löw als Teamchef bei WM 2026 dabei?

„Ich habe schon immer gesagt, eine Weltmeisterschaft ist das Salz in der Suppe. Das ist das Beste, das ein Trainer oder Spieler erleben kann“, meldete sich Joachim Löw bei Sky bereit, erneut eine Nationalmannschaft zu einer WM zu führen. „Ich habe viele K.o.-Spiele gehabt, Halbfinale und Finale. Das ist das Beste, was es gibt. Für sowas lebt man als Spieler oder als Trainer“, so der 65-Jährige, der 2014 die begehrteste Trophäe des Fußballs in der Hand halten durfte.