Vier Stunden nach Abpfiff: Ghana feuert Trainer!

Paukenschlag kurz vor der WM! Ghana hat seinen Nationaltrainer Otto Addo rund zwei Monate vor Turnierstart entlassen. Auslöser waren offenbar die jüngste Niederlage gegen Deutschland und die deutliche 1:5-Pleite gegen Österreich.
Der ghanaische Verband GFA bestätigte die Trennung in der Nacht nach dem 1:2 in Stuttgart. Für die „Black Stars“ war es die vierte Niederlage in Folge. Zuvor hatte Ghana bereits eine deutliche 1:5-Pleite in Österreich kassiert.
Kurze Mitteilung
Addo, der früher selbst in der deutschen Bundesliga spielte, war erst seit März 2024 im Amt. „Der Verband dankt Otto Addo herzlich für seine Verdienste um die Mannschaft und wünscht ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute“, hieß es in der Mitteilung.
Ein Nachfolger soll „zu gegebener Zeit“ präsentiert werden.
Schwere WM-Gruppe
Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wartet auf Ghana eine anspruchsvolle Aufgabe. In der Gruppenphase trifft das Team auf England, Kroatien und Panama.
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