Russen-Gastanker treibt „unkontrolliert auf See“

Libyens staatlicher Ölkonzern wollte den beschädigten Tanker zunächst in einen Hafen schleppen lassen und beauftragte dafür eine Spezialfirma. Später entschied sie jedoch, das Schiff in internationale Gewässer zu verlegen. Hintergrund war offenbar starker öffentlicher Druck, da viele Menschen vor den erheblichen Risiken durch die große Menge an Flüssiggas und Diesel an Bord in Küstennähe warnten.