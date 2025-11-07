154 Millionen Euro für Waldviertler Kliniken

Jetzt war es Thema in der Regierungssitzung, noch im November soll ein Landtagsbeschluss folgen: Beim „Gesundheitsplan 2040+“ soll die Waldviertler Spitalslandschaft als erste neu aufgestellt werden. Dafür gibt es nun ein Maßnahmenpaket, welches 154 Millionen Euro schwer ist. Landesrat Anton Kasser bestärkte das im „Krone“-Gespräch: „Wir müssen diese Maßnahmenbündel zeitgerecht auf den Weg bringen, um die medizinische Versorgungsstruktur mit ihren Raum- und Platzerfordernissen umsetzen zu können.“