Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Gesundheitsplan

154 Millionen Euro für Waldviertler Kliniken

Niederösterreich
07.11.2025 06:00
In das schwer sanierungsbedürftige Krankenhaus Horn sollen 90 Millionen Euro investiert werden.
In das schwer sanierungsbedürftige Krankenhaus Horn sollen 90 Millionen Euro investiert werden.(Bild: Molnar Attila)

Die Gesundheitslandschaft wird mit dem „NÖ Gesundheitsplan 2040+“ komplett neu aufgestellt. Um rechtzeitig die erforderlichen Sanierungen, Um- und Zubauten bewerkstelligen zu können, sollen die Gelder für Sanierung und Umbau noch im November im Landtag beschlossen werden. Wieviel welcher Standort bekommen soll.

0 Kommentare

Jetzt war es Thema in der Regierungssitzung, noch im November soll ein Landtagsbeschluss folgen: Beim „Gesundheitsplan 2040+“ soll die Waldviertler Spitalslandschaft als erste neu aufgestellt werden. Dafür gibt es nun ein Maßnahmenpaket, welches 154 Millionen Euro schwer ist. Landesrat Anton Kasser bestärkte das im „Krone“-Gespräch: „Wir müssen diese Maßnahmenbündel zeitgerecht auf den Weg bringen, um die medizinische Versorgungsstruktur mit ihren Raum- und Platzerfordernissen umsetzen zu können.“

90 Millionen für Horn, 37 für Zwettl
Alleine in das baulich schwer angeschlagene Krankenhaus Horn, das die Speerspitze der Medizinversorgung im Waldviertel repräsentiert, werden 90 Millionen investiert. Neben der Generalsanierung sollen dort die Abteilungen Urologie und Onkologie etabliert werden. Zudem soll ein moderner „Pet CT“ kommen und die Voraussetzungen für einen Operationsroboter geschaffen werden. Ausweich- sowie Zubauflächen stehen auch am Plan, wie Umbauten bestehender Stationen und die Erneuerung der veralteten Infrastruktur.

Landesrat Anton Kasser (re.) im Gespräch mit „Krone“-NÖ -Chef Lukas Lusetzky (Mi.) und Redakteur ...
Landesrat Anton Kasser (re.) im Gespräch mit „Krone“-NÖ -Chef Lukas Lusetzky (Mi.) und Redakteur René Denk.(Bild: Molnar Attila)

Mit Horn wird Zwettl als einziger Standort im Waldviertel die klassische Spitalsrolle weiterhin einnehmen. In der Braustadt, wo die gesamte Orthopädie (vor allem aus Gmünd) gebündelt werden soll, werden 37 Millionen Euro in Ausbau und Sanierung gesteckt. In die Gesundheitsstandorte Waidhofen an der Thaya und Allentsteig werden 21 beziehungsweise 7 Millionen Euro investiert.

Porträt von René Denk
René Denk
Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
139.625 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.496 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
86.918 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf