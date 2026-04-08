Das perfekte Lächeln: Eine fragwürdige Werbefläche

„Ich muss ihnen gleich zu Beginn etwas gestehen“, begann die Philosophin Cornelia Klinger ihren Vortrag in der AK in Feldkirch. „Ich habe noch nie einen Vortrag zu diesem Thema gehalten.“ Die Professorin (apl.) der Universität Tübingen, die sich seit Jahrzehnten mit politischer Philosophie, Gesellschaftstheorie, Kulturphilosophie und feministischer Theorie beschäftigt, erzählte, wie es dazu kam: Als der Veranstalte im Vorfeld des Vortrags wie üblich um ein Foto bat, lehnte Klinger ab. „Die erkennungsdienstlichen Maßnahmen unserer Digitalkultur gehen mir so auf die Nerven, dass ich mich entschlossen habe, Fotos nicht mehr zu liefern.“ Ihr Argument: „Ich bin kein Fahrzeugreifen und habe also kein Profil.“ Und weiter: „Einen Zusammenhang zwischen meinem Passbild und Auskünften zu meinen Themen und Tätigkeiten kann ich nicht entdecken.“ Und so wurde aus dieser Verweigerungshaltung heraus das Thema des Abends geboren.