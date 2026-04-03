Prozess gegen Baby-Würger muss wiederholt werden

Mitte Oktober 2025 berichtete die „Krone“ über das Urteil gegen einen Flachgauer (31): drei Jahre unbedingte Haft wegen absichtlich schwerer Körperverletzung. Laut Anklage hat er an einem Jänner-Tag 2024 sein acht Monate altes Baby gewürgt, während die Mutter außer Haus war. Er selbst erklärte es mit einem Couch-Unfall: Er habe nach dem Säugling reflexartig gegriffen, als dieser von der Couch gefallen war – und habe dabei den Hals erwischt. Ganz anders klangen die Worte des Gerichtsmediziners: „Diese Schilderung erklärt nicht die Verletzung.“ Vielmehr sei es das „klassische Bild eines Würgetraumas“, so der Experte.