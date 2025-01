Gutachter: „Ein Würgetrauma wie im Lehrbuch“

Hat ein Flachgauer sein acht Monate altes Baby gewürgt und absichtlich schwer verletzt? So lautet der Vorwurf gegen den Vater (29) beim Prozess am Donnerstag in Salzburg. „Er liebt sein Kind und würde es nie verletzen“, meint der Verteidiger. Der Angeklagte schildert einen Unfall, der sich im Jänner 2024 daheim ereignet hat: Er und das Kind seien auf der Couch gelegen. „Plötzlich sah ich, wie sie sich nach vorn in Richtung der Tischkante katapultiert hat.“ Er habe reflexartig hingegriffen und die Tochter im Bereich der Schulter und des Halses erwischt. Nur ganz kurz, wie er sagt.