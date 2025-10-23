Vater würgte sein Baby und muss drei Jahre in Haft

Bereits Ende Jänner hatte der Prozess gegen den 30-Jährigen im Salzburger Landesgericht begonnen. Da versuchte er, die Würgemale mit einer eigenwilligen Couch-Story zu erklären: Reflexartig habe an jenem Jänner-Tag im Jahre 2024 im gemeinsamen Zuhause im Flachgau gegriffen, als das fast ein Jahr alte Kind dabei war, vom Sofa zu fallen. Dabei habe er den Hals „nur ganz kurz“ erwischt. Dies zweifelte am ersten Verhandlungstag schon ein Sachverständiger an: „Die Schilderung ist nicht geeignet, die Verletzung zu erklären.“ Das bestätigte nun auch ein weiterer Experte, nachdem das Gericht eine Ergänzung zum Gutachten eingeholt hatte. Es sei eine „massive Gewalteinwirkung mit quetschender Komponente“ gewesen, zitierte die Richterin bei der Prozess-Fortsetzung am Donnerstag aus der Expertise.