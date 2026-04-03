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Wo Sie bis zuletzt Ostereinkäufe machen können

Wirtschaft
03.04.2026 05:45
In einigen Bundesländern müssen Kunden aufpassen, damit sie beim geplanten Einkauf am Nachmittag ...
In einigen Bundesländern müssen Kunden aufpassen, damit sie beim geplanten Einkauf am Nachmittag nicht vor verschlossenen Türen stehen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Wer die Ostereier noch färben oder den Festtagsbraten besorgen muss, sollte aufpassen: Während der Karfreitag in Österreich ganz normal abläuft und an den Feiertagen (Ostersonntag & -montag) sowieso fast alles geschlossen bleibt, gibt es am Karsamstag eine große Überraschung für manche, die erst am Nachmittag einkaufen gehen woll(t)en.

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Die Wirtschaftskammer Österreich gibt zwar Entwarnung: Der Karsamstag ist grundsätzlich ein normaler Einkaufstag, die Geschäfte haben regulär bis 18 Uhr offen. Doch die großen Lebensmittelketten ziehen in manchen Bundesländern die Rollläden schon am frühen Nachmittag herunter. Besonders in Kärnten ist das so – aber auch in der Steiermark müssen sich Kunden mitunter auf kürzere Öffnungszeiten einstellen.

Die großen Vier im Detail – wer macht was?

  • Hofer ist klar: In Kärnten schließen alle Filialen am Karsamstag, 4. April 2026, bereits um 14 Uhr. Alle anderen Geschäfte in Österreich haben ganz normal offen.
In Kärnten schließen alle Filialen am Karsamstag, 4. April 2026, bereits um 14 Uhr.
In Kärnten schließen alle Filialen am Karsamstag, 4. April 2026, bereits um 14 Uhr.(Bild: Hofer)
  • Lidl zieht nach: Auch hier machen alle Filialen in Kärnten um 14 Uhr zu. Eine Ausnahme gibt es obendrauf: Die Lidl-Filiale in Pöllau (Steiermark) schließt ebenfalls schon um 14 Uhr. Alle anderen Standorte sind bis 18 Uhr geöffnet.
  • Rewe (Billa, Penny, Bipa) zeigt das größte Flickwerk: Billa hat am Karsamstag in Kärnten nur von 7 bis 13 Uhr auf – nur der Bahnhof in Klagenfurt hält etwas länger (bis 14 Uhr) offen. Penny schließt in Kärnten um 14 Uhr. Die Drogeriemarkt-Tochter Bipa ist sogar bundesweit betroffen, wobei je nach Standort um 13 bzw. um 14 Uhr zugesperrt wird: 32 Filialen in Kärnten schließen früher, dazu sechs in der Steiermark und drei in Tirol.
In Kärnten haben Spar und Eurospar am Karsamstag nur bis 14 Uhr geöffnet. In der Steiermark ...
In Kärnten haben Spar und Eurospar am Karsamstag nur bis 14 Uhr geöffnet. In der Steiermark schließen einige Märkte sogar schon um 13 Uhr.(Bild: SPAR/Elephants5)
  • Spar gestaltet es regional: In Kärnten haben Spar und Eurospar am Karsamstag nur bis 14 Uhr geöffnet. In der Steiermark schließen einige Märkte sogar schon um 13 Uhr (die meisten aber regulär). Interspar-Märkte haben überall normal offen – hier gibt es keine Sonderregelungen.

Was gilt an den Feiertagen?
Keine Überraschungen: Am Ostersonntag und Ostermontag bleiben alle Geschäfte gesetzlich geschlossen. Einzige Rettung sind wie immer Geschäfte an Bahnhöfen, Tankstellen-Shops und ausgewählte Tourismus-Standorte.

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