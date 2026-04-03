Wo Sie bis zuletzt Ostereinkäufe machen können

Wer die Ostereier noch färben oder den Festtagsbraten besorgen muss, sollte aufpassen: Während der Karfreitag in Österreich ganz normal abläuft und an den Feiertagen (Ostersonntag & -montag) sowieso fast alles geschlossen bleibt, gibt es am Karsamstag eine große Überraschung für manche, die erst am Nachmittag einkaufen gehen woll(t)en.
Die Wirtschaftskammer Österreich gibt zwar Entwarnung: Der Karsamstag ist grundsätzlich ein normaler Einkaufstag, die Geschäfte haben regulär bis 18 Uhr offen. Doch die großen Lebensmittelketten ziehen in manchen Bundesländern die Rollläden schon am frühen Nachmittag herunter. Besonders in Kärnten ist das so – aber auch in der Steiermark müssen sich Kunden mitunter auf kürzere Öffnungszeiten einstellen.
Die großen Vier im Detail – wer macht was?
Was gilt an den Feiertagen?
Keine Überraschungen: Am Ostersonntag und Ostermontag bleiben alle Geschäfte gesetzlich geschlossen. Einzige Rettung sind wie immer Geschäfte an Bahnhöfen, Tankstellen-Shops und ausgewählte Tourismus-Standorte.
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