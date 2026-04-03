Wo Sie bis zuletzt Ostereinkäufe machen können

Wer die Ostereier noch färben oder den Festtagsbraten besorgen muss, sollte aufpassen: Während der Karfreitag in Österreich ganz normal abläuft und an den Feiertagen (Ostersonntag & -montag) sowieso fast alles geschlossen bleibt, gibt es am Karsamstag eine große Überraschung für manche, die erst am Nachmittag einkaufen gehen woll(t)en.