Ein Wanderweg für alle Jahreszeiten

Der Huflattich gehört zu den ersten Frühlingsboten und fällt schon früh im Jahr durch seine leuchtend gelben Blüten auf, die oft bereits erscheinen, bevor sich die Blätter entwickeln. Diese sind groß, rundlich und auf der Unterseite filzig behaart – ein Merkmal, das auch zu seinem Namen beigetragen hat, da sie an einen Huf erinnern. Besonders spannend ist die Anpassungsfähigkeit des Huflattichs: Er besiedelt bevorzugt karge, offene Standorte wie Wegränder, Böschungen oder Schotterflächen und gilt als sogenannte Pionierpflanze, die selbst auf nährstoffarmen Böden gut gedeiht. Mit seinem weit verzweigten Wurzelsystem kann er sich schnell ausbreiten und ganze Flächen überziehen. Auch aus kulturhistorischer Sicht ist der Huflattich interessant. Seit der Antike wird er in der Volksmedizin geschätzt, vor allem bei Husten und Atemwegserkrankungen – daher auch der botanische Name „Tussilago“, der sich vom lateinischen „tussis“ für Husten ableitet. Ökologisch spielt die Pflanze ebenfalls eine wichtige Rolle: Ihre frühen Blüten bieten eine wertvolle Nahrungsquelle für Insekten wie Bienen und Schmetterlinge zu einer Zeit, in der das Nahrungsangebot noch knapp ist.