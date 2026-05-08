Generika vergriffen, Original chefarztpflichtig

Rezeptgebührenobergrenze nicht erreicht

Der Mindestpensionist habe im letzten Jahr außerdem 500 Euro mehr für seine Medikamente bezahlen müssen, da die niedrigere Dosierung meist 30 Cent günstiger als die Rezeptgebühren war und somit nicht für eine Einreichung der Rezeptgebührenobergrenze zählte. Herr S. steht mit diesem Problem nicht alleine da. Wir haben bei der ÖGK nachgefragt, ob man Originalmedikamente statt der Generika für die Zeit eines Arzneimittel-Engpasses nicht freigeben könne. Die Antwort: „Eine kurzfristige Umstellung der Regelung bei der Chefarztpflicht einzelner Medikamente ist rechtlich nicht möglich.“