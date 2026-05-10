Alleinerziehende Mütter leben oft in Armut

Unterstützungsfond für Alleinerziehende in Kraft

Um diese Mütter zu unterstützen, bietet der Verein FEM.A (Feministische Alleinerzieherinnen) Soforthilfe, kostenlose Webinare und Broschüren, die die Finanzkompetenz der Frauen stärken sollen. „Ich bin dankbar, dass sich so viele Spezialisten für Alleinerzieherinnen engagieren und ihr Wissen zur Verfügung stellen“, so die geschäftsführende Vereinsobfrau Andrea Czak. Und sie freut sich, dass endlich der Unterstützungsfonds für Alleinerzieherinnen, die trotz Arbeit arm sind, von der Regierung in Kraft gesetzt wurde. Anlässlich des heutigen Muttertags bittet der Verein FEM.A um Spenden.

Infos zur Muttertagsspende unter : www.verein-fema.at/spenden. Spendenkonto: FEM.A, AT75 2011 1843 3120 1100.