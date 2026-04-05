Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kunst und Kirche

Erdiger Lehm und KI für den neuen „Marienort“

Oberösterreich
05.04.2026 17:00
Josseline Engeler: Installationen aus Keramik, oft KI-generiert
Josseline Engeler: Installationen aus Keramik, oft KI-generiert(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Die Künstlerin Josseline Engeler hat ein Faible für erdige Materialien wie Ton und Lehm: „Sie sind ein Gegenpol zu unserer Entfremdung“; in der Kirche Baumgartenberg im Bezirk Perg hat sie einen Andachtsort gestaltet, der auch die Rolle der Frau in der Kirche zum Thema macht.

„Es gibt einen großen Run auf Keramik“, sagt Josseline Engeler (43), Künstlerin in Perg. „Ich sehe im Arbeiten mit Ton eine Gegenbewegung, ein Zurück zu Natürlichkeit und einen Ausgleich zum Sitzen vor Bildschirmen!“

Sie selbst schwört nicht nur auf keramische Kunst, sondern hat ein Faible für Lehm entwickelt, der mehr kann, als man ihm zutraut: „Ich verwende Lehm, den ich vor Ort finde, für Möbel und Objekte, die ich oft mit KI auf dem Computer generiere“, sagt sie. Technologischer Fortschritt und ein Urmaterial treffen aufeinander: „Das ist heute kein Widerspruch mehr.“

(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Ein „Marienort“ sorgte für Diskussionen
Engeler, die aus Norddeutschland stammt und auch an der Linzer Kunstuni einen Lehrauftrag hat, ist als Künstlerin in Österreich und Deutschland präsent. Eine ihrer wichtigsten Arbeiten aber war die Neugestaltung des „Marienorts“ in der ehemaligen Stiftskirche in Baumgartenberg, Bezirk Perg: „Ich habe viele Gespräche mit den Menschen hier geführt und ich habe rasch bemerkt: Es geht vor allem um die Rolle der Frau in der Kirche.“

(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

In Kooperation mit der Gemeinde und der diözesanen Kunstkuratorin Martina Gelsinger konnte Engeler ihre Idee eines „Marienorts“ umsetzen: „Zentrales Anliegen der Pfarrgemeinde war eine Bank zum Sitzen. So entstand ein Raum des Miteinanders aus Stampflehm.“

Lesen Sie auch:
„Pretty Woman“ in Linz
Prickelnde Erotik, große Songs und Tanznummern
15.01.2026
Krone Plus Logo
Frauen in der Falle
Mentale Überladung: Die endlose Liste im Kopf
01.04.2025
Krone Plus Logo
Osteoporose-Alarm
„Wenn ich die Knochen nicht belaste, bauen sie ab“
03.03.2026

Maria mit „weiblichen Qualitäten“
Der Lehm deutet auch mütterliche, irdische Eigenschaften der biblischen Figur an. Zentral ist eine Marienstatue, die Farbe des Mantels setzt sich in Fliesen fort, die den Lehmsockeln aufgesetzt sind.

So kann man in die Qualitäten der Maria richtiggehend eintauchen: „Sie ist den Menschen zugewandt, fürsorglich und kraftvoll. Als Frau handelt sie selbstbestimmt, sie ist aber auch Himmelskönigin.“

Als Mutter Jesu sollte sie zu Ostern auch bedacht werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
05.04.2026 17:00
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.025 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
90.969 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.554 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Oberösterreich
WERBUNG
LNF26: Ganz OÖ wird zum Labor der Zukunft
Heli kreiste
Räuber bedrohte Frau mit Messer, wollte Tasche
KI-Künstler
Heimische Städte, wie sie einmal waren, nur anders
Tennis-Stars legen los
176 Millionen Dollar verdienten Linzer Asse schon
Kunst und Kirche
Erdiger Lehm und KI für den neuen „Marienort“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf