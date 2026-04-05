Erdiger Lehm und KI für den neuen „Marienort“

Ein „Marienort“ sorgte für Diskussionen

Engeler, die aus Norddeutschland stammt und auch an der Linzer Kunstuni einen Lehrauftrag hat, ist als Künstlerin in Österreich und Deutschland präsent. Eine ihrer wichtigsten Arbeiten aber war die Neugestaltung des „Marienorts“ in der ehemaligen Stiftskirche in Baumgartenberg, Bezirk Perg: „Ich habe viele Gespräche mit den Menschen hier geführt und ich habe rasch bemerkt: Es geht vor allem um die Rolle der Frau in der Kirche.“