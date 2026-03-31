Doch keine Diversion für Jimi Blue Ochsenknecht?

Unter großem Medieninteresse wurde Jimi Blue Ochsenknecht im August 2025 in Innsbruck der Prozess gemacht. Er blieb nach seiner Geburtstagsfeier im Jahr 2021 einem Hotel 13.827 Euro schuldig; mittlerweile ist natürlich alles bezahlt. Ein Grund, warum es für den Schauspielersohn eine Diversion in Höhe von 18.000 Euro gab.