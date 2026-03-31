Doch keine Diversion für Jimi Blue Ochsenknecht?

Für den deutschen Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht ist die Justiz-Causa rund um eine nicht bezahlte Hotelrechnung offenbar doch noch nicht ganz ausgestanden. Laut Medienberichten legte die Staatsanwaltschaft Innsbruck Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens ein.
Unter großem Medieninteresse wurde Jimi Blue Ochsenknecht im August 2025 in Innsbruck der Prozess gemacht. Er blieb nach seiner Geburtstagsfeier im Jahr 2021 einem Hotel 13.827 Euro schuldig; mittlerweile ist natürlich alles bezahlt. Ein Grund, warum es für den Schauspielersohn eine Diversion in Höhe von 18.000 Euro gab.
Oberlandesgericht entscheidet
Doch jetzt legt die Staatsanwaltschaft Beschwerde dagegen ein: „Ochsenknecht war zum Vorwurf des Betrugs nicht geständig.“ Auch das Nachtatverhalten entspreche nicht den Voraussetzungen. Jetzt entscheidet das Oberlandesgericht Innsbruck.
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