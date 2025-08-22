Ochsenknecht will Geldbuße statt Verurteilung

Neu im Akt: Strafbefehl aus Deutschland

Wenn ein Strafverfahren mittels Diversion beendet wird, erfolgt kein Schuldspruch – und auch keine Verurteilung. Die Richterin kann in diesem Fall dem Angeklagten ein Angebot, etwa im Form einer Geldbuße, unterbreiten. Nimmt der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie „Die wilden Kerle“, an, wird das Verfahren eingestellt. Er könnte dann als unbescholtener Mann die Heimreise zu seiner Tochter nach Deutschland antreten.