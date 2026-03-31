Shakira bricht Rekorde mit Konzert-Reihe in Madrid

Über eine halbe Million Tickets in wenigen Stunden verkauft

Die Konzertreihe, die mit drei Terminen begann, wuchs zunächst auf sechs, dann auf neun und schließlich auf elf Konzerte an. Vom 18. September bis 11. Oktober wird sie in Madrid auftreten. Mit der Konzertreihe überholt Shakira sogar Bad Bunny: Der gehypte Sänger plant für 2026 zwei Riesen-Shows in Madrid. Einer Mitteilung des Veranstalters „Live Nation“ zufolge wurden innerhalb weniger Stunden mehr als eine halbe Million Tickets für Shakiras Shows verkauft.