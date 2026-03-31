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Shakira bricht Rekorde mit Konzert-Reihe in Madrid

Society International
31.03.2026 20:36
Shakira plant ein Mega-Event in Madrid.
Shakira plant ein Mega-Event in Madrid.(Bild: AFP/MICHAEL TRAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Shakira verwandelt Madrid in Las Vegas: In einem riesigen „Shakira Stadion“ will die Pop-Ikone im September mehr als zehn Konzerte spielen. Mit den Verkaufszahlen stellt sie bereits jetzt Rekorde auf.

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Mehr als 50.000 Menschen sollen in dem Stadion Platz haben, das für Shakiras Tour in Madrid errichtet wird. Auf Instagram teilte die Künstlerin Videos davon, wie das 185.000 Quadratmeter große Areal aussehen soll.

Über eine halbe Million Tickets in wenigen Stunden verkauft
Die Konzertreihe, die mit drei Terminen begann, wuchs zunächst auf sechs, dann auf neun und schließlich auf elf Konzerte an. Vom 18. September bis 11. Oktober wird sie in Madrid auftreten. Mit der Konzertreihe überholt Shakira sogar Bad Bunny: Der gehypte Sänger plant für 2026 zwei Riesen-Shows in Madrid. Einer Mitteilung des Veranstalters „Live Nation“ zufolge wurden innerhalb weniger Stunden mehr als eine halbe Million Tickets für Shakiras Shows verkauft.

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„Shakira Stadion“ soll Erlebnis werden
Das Konzept ihrer „Residenz“ in der spanischen Hauptstadt geht über reine Konzertabende hinaus, so die Veranstalter. Unter dem Titel „Es Latina“ soll das Gelände als offener Veranstaltungsort dienen. Neben Musik soll es Ausstellungen, Filmvorführungen, Workshops, Literaturveranstaltungen und gastronomische Angebote geben.

Künstlerin bricht mit Tour einen Rekord nach dem anderen
Shakira stellte mit ihrer Tour „Las Mujeres Ya No Lloran“ („Frauen weinen nicht mehr“) bereits Rekorde auf. Beim Tourabschluss am 1. März versammelten sich rund 400.000 Menschen auf dem Zócalo, dem Hauptplatz von Mexiko-Stadt. Laut Behördenangaben handelte es sich um die größte, jemals auf diesem Platz zusammengekommene Menschenmenge. Dem Freikonzert waren 13 Abende im Estadio GNP Seguros vorausgegangen. Kein anderer Künstler absolvierte jemals mehr Konzerte im Stadion auf einer Tournee.

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