Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Liebe zurückgeben“

Shakira gibt Gratis-Konzert in Mexiko City

Society International
21.02.2026 17:24
Der kolumbianische Popstar tritt am 1. März in der Hauptstadt Mexikos auf.
Der kolumbianische Popstar tritt am 1. März in der Hauptstadt Mexikos auf.(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die weltbekannte Sängerin tritt im März auf dem Zócalo-Platz in Mexiko-Stadt auf – nur Tage nach einer weiteren Stadion-Show vor hunderttausenden Fans. 780.000 Tickets verkaufte sie dort bereits. Jetzt möchte sie den Fans „etwas von der Liebe zurückgeben“. 

0 Kommentare

Die Hips-don‘t-lie-Sängerin mit kolumbianischen Wurzeln lässt die Herzen der mexikanischen Fans höher schlagen. Wie bereits viele andere Stars zuvor wird sie Anfang März am Zócalo-Platz in Mexico-Stadt ein kostenloses Konzert geben.

Bereits große Künstlerinnen und Künstler wie Justin Bieber, Rosalia und Los Fabulosos Cadillacs performten auf dem berühmten Zócalo-Platz, der in etwa so groß wie acht Fußballfelder ist und häufig für gratis Konzerte genutzt wird.

Während ihrer Welttournee „Las Mujeres Ya No Lloran“ (Frauen weinen nicht mehr) waren ganze zwölf Konzerte der Musikerin in Mexiko-Stadt, im Estadio GNP ausverkauft. Damit brach sie alle Rekorde für diese Veranstaltungsstätte – es wurden rund 780.000 Tickets verkauft.

Die Künstlerin bei ihrem Auftritt im Jahr davor im Estadio GNP in Mexiko.
Die Künstlerin bei ihrem Auftritt im Jahr davor im Estadio GNP in Mexiko.(Bild: AP/Eduardo Verdugo)

Nun wird der Weltstar aus Kolumbien Ende Februar wieder in das Stadion zurückkehren, wenige Tage vor dem Gratis-Konzert am 1. März auf dem zentralen Platz der Stadt. „Ihr habt mir so viel gegeben, und ich hoffe, ich kann euch etwas von der Liebe zurückgeben, die ihr mir entgegengebracht habt“, sagte Shakira in einem Social-Media-Beitrag am Freitag.

Lesen Sie auch:
Unter den 80.000 Fans von Shakira in New Jersey befand sich ein Anhänger, der an Masern erkrankt ...
Behörden warnen
Droht Masern-Epidemie wegen Konzert von Shakira?
22.05.2025

Ihr letztes Album „Las Mujeres Ya No Lloran“ erreichte Platz 1 der Billboard Latin Albums Charts und brachte ihr Anfang letzten Jahres einen Grammy Award ein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
21.02.2026 17:24
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Justin Bieber
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
444.482 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
236.932 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
168.335 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1538 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1374 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1037 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Society International
„Liebe zurückgeben“
Shakira gibt Gratis-Konzert in Mexiko City
Kein Scherz!
William Shatner bringt Metal-Album raus – mit 94!
Augenschmaus-Selfie
Kim Kardashian heizt Fans mit Mega-Dekolleté ein
Dempsey enthüllt:
Eric Dane konnte vor Tod „kaum noch sprechen“
Unfall bei Aufführung
Lars Eidinger verletzte Zuschauerin mit Degen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf