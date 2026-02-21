Shakira gibt Gratis-Konzert in Mexiko City

Die weltbekannte Sängerin tritt im März auf dem Zócalo-Platz in Mexiko-Stadt auf – nur Tage nach einer weiteren Stadion-Show vor hunderttausenden Fans. 780.000 Tickets verkaufte sie dort bereits. Jetzt möchte sie den Fans „etwas von der Liebe zurückgeben“.
Die Hips-don‘t-lie-Sängerin mit kolumbianischen Wurzeln lässt die Herzen der mexikanischen Fans höher schlagen. Wie bereits viele andere Stars zuvor wird sie Anfang März am Zócalo-Platz in Mexico-Stadt ein kostenloses Konzert geben.
Bereits große Künstlerinnen und Künstler wie Justin Bieber, Rosalia und Los Fabulosos Cadillacs performten auf dem berühmten Zócalo-Platz, der in etwa so groß wie acht Fußballfelder ist und häufig für gratis Konzerte genutzt wird.
Während ihrer Welttournee „Las Mujeres Ya No Lloran“ (Frauen weinen nicht mehr) waren ganze zwölf Konzerte der Musikerin in Mexiko-Stadt, im Estadio GNP ausverkauft. Damit brach sie alle Rekorde für diese Veranstaltungsstätte – es wurden rund 780.000 Tickets verkauft.
Nun wird der Weltstar aus Kolumbien Ende Februar wieder in das Stadion zurückkehren, wenige Tage vor dem Gratis-Konzert am 1. März auf dem zentralen Platz der Stadt. „Ihr habt mir so viel gegeben, und ich hoffe, ich kann euch etwas von der Liebe zurückgeben, die ihr mir entgegengebracht habt“, sagte Shakira in einem Social-Media-Beitrag am Freitag.
Ihr letztes Album „Las Mujeres Ya No Lloran“ erreichte Platz 1 der Billboard Latin Albums Charts und brachte ihr Anfang letzten Jahres einen Grammy Award ein.
