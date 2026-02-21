Shakira gibt Gratis-Konzert in Mexiko City

Nun wird der Weltstar aus Kolumbien Ende Februar wieder in das Stadion zurückkehren, wenige Tage vor dem Gratis-Konzert am 1. März auf dem zentralen Platz der Stadt. „Ihr habt mir so viel gegeben, und ich hoffe, ich kann euch etwas von der Liebe zurückgeben, die ihr mir entgegengebracht habt“, sagte Shakira in einem Social-Media-Beitrag am Freitag.